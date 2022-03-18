Узбекистанская Бухара станет новым городом-побратимом Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Узбекистанская Бухара станет новым городом-побратимом Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

По словам главы города, Нижний Новгород продолжает налаживать сотрудничество с городами из Индии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии.

Также Юрий Шалабаев сообщил, что планируется подписание соглашения о сотрудничестве с одним из крупнейших городов Узбекистана – Бухарой.

Ранее девятнадцатым побратимом Нижнего Новгорода стал латиноамериканский город Сан-Хосе.

Кроме того, город планирует заключить меморандумы о взаимопонимании с городами Браззавиль (Республика Конго) и Давид (Панама).