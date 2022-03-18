Фото:
Узбекистанская Бухара станет новым городом-побратимом Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.
По словам главы города, Нижний Новгород продолжает налаживать сотрудничество с городами из Индии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии.
Также Юрий Шалабаев сообщил, что планируется подписание соглашения о сотрудничестве с одним из крупнейших городов Узбекистана – Бухарой.
Ранее девятнадцатым побратимом Нижнего Новгорода стал латиноамериканский город Сан-Хосе.
Кроме того, город планирует заключить меморандумы о взаимопонимании с городами Браззавиль (Республика Конго) и Давид (Панама).
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+