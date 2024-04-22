Десятки тысяч нижегородцев написали "Диктант Победы" Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Более 20 тысяч нижегородцев очно приняли участие в Международной историко-просветительской акции "Диктант Победы". Для этого во всех муниципалитетах региона было подготовлено более 370 площадок: в учреждениях образования, культуры, "Почты России", на базе предприятий и силовых ведомств, военных частей, общественных организаций.

Задания исторического теста в этом году посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

Как отметил сенатор РФ, первый заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения "Единой России" Александр Вайнберг, который участвовал в акции на площадке Мининского университета, сохранение исторической памяти сегодня имеет особое значение.

"В этот знаменательный день мы собрались вместе, чтобы почтить память наших героев, вспомнить, какой ценой наша держава отстояла Великую Победу. "Диктант Победы" – это не только проверка знаний, но и возможность окунуться в историю Великой Отечественной войны, чтобы сохранить ее в памяти будущих поколений. Это активное участие в формировании патриотического сознания и глубокого уважения к тем, кто отстоял нашу свободу. Пусть наше участие в акции станет маленьким, но важным звеном в цепи сохранения и передачи исторической правды. Сейчас как никогда важна эта преемственность поколений. Ведь наши бойцы и защитники вновь сражаются за Русский мир против фашизма и добывают для нашей Родины одну Большую Победу, которая, несомненно, будет за нами!", - обратился к участникам акции Александр Вайнберг.

Также в Мининском университете все желающие смогли написать слова поддержки участникам СВО в рамках акции "Письмо Герою", которую совместно проводят "Почта России" и партия "Единая Россия". Эти письма будут переданы в Минобороны и Росгвардию.

Одной из площадок написания "Диктанта Победы" стал Штаб общественной поддержки партии. Участие в нем приняли сенатор РФ Ольга Щетинина, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, активисты "Молодой Гвардии Единой России".

"Это очень важное событие для всей нашей страны и всего мира, потому что 60 стран присоединилось к акции. Мы должны помнить историю предков и бережно хранить ее. Написание Диктанта Победы для меня – возможность выразить еще раз слова огромной благодарности всем нашим дедам и прадедам, которые дали возможность всем нам жить, творить, добиваться суверенитета нашей страны, красоты наших городов, получать отличное образование, создавать семьи, любить, созидать. Кроме того, это возможность узнать еще больше о Великой Победе, сохранить историческую память. Важно знать, чтобы помнить!", - отметила сенатор РФ, руководитель Штаба общественной поддержки "Единой России" Нижегородской области Ольга Щетинина.

Параллельно на площадке Штаба работала экспозиция времен Великой Отечественной войны от Нижегородского музея "Холодной войны".

Помощь в организации и проведении акции на всех площадках традиционно оказывают "Волонтеры Победы".

"Диктант Победы" – акция, актуальность которой со временем только набирает обороты. Потому что память о победителях, о героях Великой Отечественной войны, в целом о военном времени жива, пока живы знания о ней. С большим интересом к волонтерской помощи на Диктант подключается молодое поколение, стараемся с ними тоже проговорить основные даты, чтобы, так сказать, держать планку и даже блеснуть своими знаниями», - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Мария Самоделкина, которая написала Диктант в Мининском университете.

В этом году к акции присоединился Фонд "Защитники Отечества". В нижегородском филиале вместе с сотрудниками Фонда Диктант писали ветераны СВО и дети военнослужащих.

"Было очень интересно проверить свои знания о Великой Отечественной войне в формате этой акции. Буду очень ждать результатов и спасибо фонду, что пригласили к участию", - поделилась дочь героя СВО Ксения.

С большим интересом в "Диктанте Победы" каждый год принимают участие и иностранные граждане.

"Диктант Победы" вызывает большой интерес не только у наших сограждан. Сегодня вместе с нами Диктант Победы написал Майк Джонс – независимый журналист и блогер из Великобритании, переехавший в Россию. Майк живет в Москве и оказывает волонтерскую помощь на Донбассе, рассказывает англоязычной аудитории правду об СВО, а также развеивает миф западной пропаганды о якобы "американской мечте", - заявил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Отметим, что в этом году в 60 странах мира было организовано 227 площадок для желающих написать "Диктант Победы" (в прошлом году в акции участвовали 50 стран).

Кто не смог участвовать в написании Диктанта на одной из площадок, могли это сделать с помощью онлайн-версии на сайте диктантпобеды.рф. С момента старта акции версия доступна для всех желающих.

Вопросы "Диктанта Победы" переведены на восемь языков. Задания представлены на английском, французском, испанском, польском, сербском, монгольском, китайском и греческом. Онлайн-версия также адаптирована – она доступна на английском и китайском языках.

Финалисты Диктанта, ответившие правильно на все 25 вопросов за предоставленное время, получают преференции при поступлении в вузы. Победители региональных этапов будут награждены памятными подарками. А 20 федеральных победителей – те, кто ответили быстрее всех и правильно на все 25 вопросов, получают приглашение на Парад Победы 9 мая в Москве.

Итоги акции будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф.

Напомним, акция "Диктант Победы" была запущена "Единой Россией" в 2019 году в рамках партпроекта "Историческая память". На тысячах площадок в России и за рубежом участники отвечают на вопросы, посвященные событиям Великой Отечественной войны и Великой Победы.