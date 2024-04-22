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Общество

Нижегородский школьник стал серебряным призёром Международной менделеевской олимпиады в Китае

26 апреля 2024 18:04  [100] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В китайском городе Шэньчжэне в совместном российско-китайском Университете МГУ-ППИ подвели итоги 58-ой Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. Участие в ней приняли химических сборных 26 стран мира - России, Австрии, Армении, Белоруссии, Бразилии, Болгарии, Венгрии, Ирана, Казахстана, Китая, ОАЭ, Турции, Кубы и других .

В составе российской сборной в Олимпиаде участвовали 10 школьников, и все они заняли призовые места, получив 5 золотых и 5 серебряных медалей - это лучший общий результат среди сборных.

Как сообщили в оргкомитете Олимпиады, представитель Нижегородской области, учащийся лицея №40 Владимир Елистратов стал серебряным медалистом.

Напомним, в этом году нижегородец стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по химии среди десятиклассников.

Сильнейшей по номиналу наград стала сборная Китая, которая собрала семь золотых медалей. Помимо России и Китая золотых медалей удостоились школьники из Болгарии, Вьетнама и Казахстана.

СПРАВКА:

Международная Менделеевская олимпиада - один из крупнейших и наиболее престижных в мире турниров для юных химиков, впервые в своей истории была организована за пределами СНГ на базе совместного российско-китайского Университета МГУ-ППИ в Китае в городе Шэньчжэне.

Организаторами олимпиады традиционно выступают химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Фонд Мельниченко. Первенство юных химиков проходит под эгидой объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий в РФ и входит в инициативу "Наука побеждать".

В этом году Менделеевская олимпиада собрала рекордное количество участников – более 200 школьников и наставников из 29 стран (включая наблюдателей).

ММО ведёт свою историю от Всесоюзной химической олимпиады и продолжает её традиции и нумерацию.

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Теги:
Олимпиада Химия школьники
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