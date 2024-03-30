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Нижегородский школьник стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по химии

11 апреля 2024 17:33  [101]

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ученик лицея №40 Нижнего Новгорода Владимир Елистратов стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по химии среди десятиклассников.

Как сообщает министерство образования и науки Нижегородской области, еще одним призером олимпиады стал ученик 10-го класса школы №12 г. Сарова Михаил Виноградов.

В финале Всероссийской олимпиады по химии, которая прошла на базе лаборатории Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва в Саранске,  участвовали 300 человек из 68 регионов России. Учащиеся решали задачи теоретического и практического туров. 

По итогам состязаний Владимир Елистратов вошёл в основной состав сборной Российской Федерации, которая будет защищать честь страны на 58-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Китае. Помимо этого, в составе национальной сборной нижегородец будет готовиться к участию в Международной олимпиаде по химии в Саудовской Аравии.

По данным регионального центра развития талантов "Вега", в настоящее время в финалах Всероссийской олимпиады школьников по разным предметам приняли участие 36 нижегородских школьников, 3 из них одержали победу на олимпиадах по химии, французскому языку и обществознанию. Ещё 12 человек стали призерами олимпиад по химии, французскому и немецкому языкам, а также экологии, экономике, праву, истории, физике и информатике.

Помимо этого,  в период с 19 по 25 апреля Нижегородская область готовится к приему заключительного этапа ВсОШ по математике.

Напомним, победители и призеры заключительного этапа ВсОШ при поступлении в вузы имеют право на зачисление без вступительных испытаний или зачёт диплома олимпиады как 100 баллов за ЕГЭ по соответствующей дисциплине.

Нижегородский центр развития талантов "Вега" является региональным оператором организации и проведения Всероссийской олимпиады школьников. На данный момент центр провел 24 интенсива по подготовке к олимпиаде, в которых приняли участие более 750 нижегородских школьников.

Работа центра "Вега" ведется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что нижегородцы вышли в окружной финал интеллектуальной Олимпиады ПФО среди студентов.


 

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Теги:
Олимпиада Химия школьники
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