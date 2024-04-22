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Общество

Более 50 тысяч человек посетили мероприятия Штаба общественной поддержки

26 апреля 2024 18:38  [84] Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

В Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки "Единой России" подвели итоги первого года работы. Напомним, обновленный Штаб был открыт 26 апреля 2023 года.

Как отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин, "за этот год Штаб стал еще одной площадкой для объединения и открытого диалога с жителями региона и общественными организациями, волонтерскими движениями, точкой сбора и поддержки их идей и проектов, направленных на развитие региона".

По словам руководителя Штаба общественной поддержки, сенатора РФ Ольги Щетининой, на площадке Штаба проведено свыше 1700 различных мероприятий для людей самых разных возрастов и сфер деятельности.

"Для самых маленьких здесь проводятся занимательные мастер-классы. Студенты, активисты "Молодой Гвардии Единой России" встречаются с интересными людьми, героями СВО, собирают и доставляют гуманитарную помощь в зону СВО, проходят курсы первой медицинской помощи. Люди старшего поколения с интересом посещают курсы "Доктор говорит" и "Штаб. Сад. Огород", обучаются китайскому языку, посещают занятия по йоге, молодогвардейцы учат их работе со смартфоном, - рассказала Ольга Щетинина. - Мы открыли здесь Шахматный клуб Сергея Карякина. Депутаты проводят приемы граждан, представители экспертного сообщества обсуждают и предлагают решения по актуальным вопросам жизни страны и региона. Кстати, наш Штаб можно назвать уже и международным – за этот год мы принимали гостей из Сирии, ЮАР, Китая, США, Великобритании, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Армении, Индии. В общей сложности за этот год Штаб посетили более 50 тысяч человек".

В рамках праздничных мероприятий в этот день в Штабе подвели итоги регионального конкурса видеороликов в рамках проекта "Школа-ТВ", который проходил при поддержке ГБУ НО "НГОТРК "ННТВ" и ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования".

Всего на конкурс было подано 56 заявок из 17 муниципальных округов Нижегородской области от школьных и студенческих медиацентров, активных групп молодежи.

В итоге победителями стали:

номинация "Моя малая Родина": МАОУ "Школа №30 им. Антоновой Л.Л.";
номинация "Почему я люблю Россию?": Музей Ю.Адрианова МБОУ "Лицей №8 имени ак. Е.К.Федорова", г. Н.Новгород;
номинация "Что такое Штаб общественной поддержки?": Пресс-центр "Цветной бульвар", МБОУ "СОШ №11", г. Балахна.

Кроме того, спецпризами были награждены "Медиашкола Светланы Медведевой", объединение "Телестудия" МАУ ДО ЦВР "Алиса", г.о.г. Бор и медиацентр "Вестник Каравеллы", п.Октябрьский.

В течение всего дня на площадке Штаба также проводились различные мастер-классы и встречи с экспертами. Например, активисты регионального отделения всероссийского общественного движения "Отцы России" провели для детей мастер-класс по изготовлению скворечников и кормушек для птиц.

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Теги:
Единая Россия Штаб общественной поддержки
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