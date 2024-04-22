Глеб Никитин принял участие в совещании под председательством Дмитрия Чернышенко по конференции ЦИПР-2024 Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совещании по подготовке к конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), которое провел заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

На мероприятии также присутствовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, а также представители федеральных и региональных органов власти и организаторы конференции.

На совещании обсудили ход подготовки к конференции, развитие инфраструктуры ЦИПР, вопросы международного сотрудничества.

"Наша общая задача – сделать ЦИПР максимально открытой площадкой, на которой можно общаться, творить, узнавать новое. Очень востребована и просветительская миссия конференции. Один из дней ЦИПР в этом году будет открытым для всех желающих. Будет много мероприятий для молодежи. Рассчитываем, что это поможет им в выборе будущей профессии. Важной особенностью ЦИПР-2024 станет и расширение международного сотрудничества", – сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что в конференции запланировано участие представителей таких стран, как КНР, Индия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Египет, Иран, Куба, Уганда.

Глава региона рассказал, что в настоящее время продолжается масштабная подготовительная работа. Площадка конференции охватит территорию около 18 тыс. кв. м, включая три выставочных павильона, историческое здание Нижегородской ярмарки, молодежный центр "Высота", а также уличную экспозицию, где пройдут различные мероприятия для участников и гостей.

Для расширения площадки ЦИПР-2024 принято решение о строительстве временного павильона общей площадью 1 100 квадратных метров, в котором также разместится экспозиция и пройдут специальные мероприятия для участников конференции. Планируется, что всего будет представлено более 100 стендов.

Кроме, того с 20 по 26 мая 2024 года в Нижнем Новгороде вновь пройдет один из крупнейших технологических фестивалей "ЦИПР Tech Week".

Отдельный блок совещания был посвящен премии CIPR Digital, которая будет вручаться в четвёртый раз. В ней примут участие ведущие специалисты и компании, ведомства, субъекты РФ, создающие цифровые продукты и сервисы, а также реализующие проекты в области цифровой трансформации. Приём заявок завершился 19 апреля, на данном этапе идёт экспертное голосование.

В дни конференции ЦИПР, с 21 по 24 мая, уличная зона Нижегородской ярмарки станет местом притяжения и отдыха для участников. Здесь будут представлены интерактивная мастерская по переработке пластика, мобильный туристско-информационный центр, зона фиджитал-футбола, а также точки продаж еды, сувениров и фирменной продукции региона, который в этом году проводит в статусе "Культурной столицы-2024".

Напомним, что "Цифровая индустрия промышленной России" – главное деловое мероприятие по цифровой экономике в стране. На протяжении многих лет является ЦИПР ключевой площадкой для диалога представителей бизнеса и власти по вопросам цифровой трансформации общества и различных отраслей экономики.