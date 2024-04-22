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Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
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Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде с 20 по 26 мая

24 апреля 2024 18:47  [122]

Фото: с сайта cipr.ru

Технологический фестиваль "ЦИПР Tech Week" в третий раз пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках конференции "ЦИПР-2024" с 20 по 26 мая. Фестиваль организован при поддержке "Горький Тех" и "Проектного офиса ИТ-кампуса НЕЙМАРК". Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Согласно информации, в насыщенную событийную программу технофестиваля в этом году включены встречи с экспертами разных отраслей, которые будут организованы на шести площадках города: в Доме народного единства, Корпоративном университете правительства Нижегородской области, коворкинге СБЕРGARAGE, ИТ-лектории в Corner Place, Академии "Маяк" и на Нижегородской ярмарке.

Как рассказали организаторы, на площадках состоятся воркшопы, дискуссии и множество развлекательных мероприятий для школьников, студентов, молодых учёных и всех, кто интересуется технологиями и саморазвитием в различных отраслях.

Помимо деловой программы, в рамках технофестиваля будут организованы концерты, кинотеатр под открытым небом, мастер-классы и спортивные мероприятия в городских парках.
А для самых маленьких пройдёт фестиваль роботов с робогонками и полётами на дронах.

В облправительстве напомнили, что участие в мероприятиях "ЦИПР Tech Week" бесплатное, афиша доступна на сайте.

Сама конференция "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая. Для него на Ярмарке возводят временный павильон. В последний день мероприятия выставочная экспозиция будет открыта для бесплатного посещения всех желающих. В рамках конференции запланированы выставка NFT-искусства, "Битва роботов", "Игры будущего", парусная регата, цифровой хоккей и многое другое.

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Теги:
Технологии Фестиваль ЦИПР
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