Уголовное дело возбудили после возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Кстове Происшествия

Следственный комитет России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту возгорания на территории Кстовского нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, дело расследуется по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщалось ранее, трое сотрудников нефтеперерабатывающего завода попали в реанимацию. По данным ведомства утром 26 апреля они меняли заглушки трубопровода, в результате чего произошла утечка нефтепродуктов с последующим возгоранием.

В настоящее время правоохранители продолжают работать на месте происшествия. Опрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, а также изымается документация. Руководство регионального СУ СКР взяло расследование уголовного дела под свой особый контроль.