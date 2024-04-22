Дом летчика Чкалова в Нижегородской области отремонтируют за 45 млн рублей Культура и отдых

Фото: сайт мемориального музея В.П. Чкалова

Дом, где родился легендарный летчик Валерий Чкалов, отремонтируют в Чкаловске в Нижегородской области за 45 млн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит разработать проект и провести капремонт исторического дома, в частности, отремонтировать фасад, фундамент, кровлю, а также полы, окна, стены и перегородки внутри дома.

Также нужно будет отремонтировать системы водопровода, канализации и электроснабжения.

Итоги аукциона по выбору подрядчика подведут 29 апреля. Реставрация дома должна завершиться до 10 декабря 2025 года.

СПРАВКА:

Дом, где в 1904 году родился Валерий Чкалов является объектом культурного наследия федерального значения. В настоящее время в нем располагается мемориальный музей В.П. Чкалова.

Напомним, около 450 млн рублей направят на празднование юбилея Валерия Чкалова в Нижегородской области.