Более тысячи бюджетных мест выделено в нижегородских вузах для участников СВО и их детей

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Подготовка к приёмной кампании на 2024/2025 учебный год началась в нижегородских вузах. Как сообщает региональное министерство образования и науки, в образовательных учреждениях выделено около 10 тысяч бюджетных мест на различные направления бакалавриата и специалитета. Более тысячи мест из них предоставят участникам СВО и их детям. Принимать на обучение в рамках отдельной квоты будут все нижегородские государственные вузы и их филиалы.

По совам министра образования и науки региона Михаила Пучкова, количество бюджетных мест в вузах Нижегородской области растет каждый год. Согласно регламенту, отдельная квота для участников спецоперации и их детей должна составлять не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема.

В будущем учебном году в ННГУ имени Н.И. Лобачевского в рамках отдельной квоты абитуриентам предложено свыше 290 мест. В НГТУ им. Р.Е. Алексеева почти 170 мест, около 100 мест выделено в НГПУ им. К. Минина и около 90 мест предоставят в ННГАСУ.

Подробнее узнать о правилах приема и о количестве выделенных мест в рамках отдельной квоты абитуриенты могут на официальных сайтах вузов.

В ведомстве отмечают, что поступить в вуз в пределах отдельной квоты можно как по результатам вступительных экзаменов или ЕГЭ, так и без каких-либо экзаменов. В этом случае абитуриент должен являться Героем РФ, быть награжденным тремя орденами Мужества или являться ребенком участника СВО (погибшего или получившего увечье либо заболевание во время спецоперации), или быть ребенком удостоенного звания Героя РФ или награжденного тремя орденами Мужества. В этом случае абитуриент должен будет предоставить справку военного комиссариата или воинской части по месту военной службы абитуриента либо его родителя..