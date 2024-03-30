Мининский университет в Нижнем Новгороде выделил 100 мест для участников СВО Общество

Фото: vk.com/mininuniver

Мининский университет в Нижнем Новгороде выделил 100 бюджетных мест для участников СВО или их детей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Всего в этом году университет выделит более 1300 бюджетных мест. Из них 318 выделено для поступающих в вуз по целевой квоте. Для этого выпускнику школы нужно будет заранее определиться с будущим работодателем.

Также льготные места предусмотрены для детей-сирот и детей-инвалидов.

"Отмечу, что по целевой квоте поступить в вуз можно и на бакалавриат, и в магистратуру. Также льготы распространяются на заочную форму обучения", - подчеркнул ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Напомним, Мининский университет начнет сотрудничать с пятью китайскими вузами.