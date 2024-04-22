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Общество

Более 270 человек пострадали от укусов клещей за неделю в Нижегородской области

27 апреля 2024 11:45  [86] Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит еженедельный оперативный мониторинг в связи с начавшимся сезоном активности клещей.

Так, на 25 апреля зарегистрировано уже 448 (+271 за неделю) обращений в медицинские организации c укусами. Данные случаи зафиксированы в 38 районах области. Но при этом, отметили в ведомстве, количество обратившихся на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего нижегородцы "ловили" клещей на территориях сёл и деревень - на них приходится 50% случаев, на садово-огородных участках - 25%, на придомовых территориях - 9%, в лесу и в парках - 11%.

Согласно информации, лабораторно исследовано 153 клеща.

Из них 15 клещей, пойманные в Приокском, Автозаводском и Нижегородском районах областного центра, а также в Кстовском, Богородском, Лысковском, Павловском и Балахнинском районах, оказались инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом.

Ещё 11 клещей из Кстовского, Балахнинского, Богородского, Вачского районов, Приокского и Автозаводского в Нижнем Новгороде оказались переносчиками анаплазмы.

Один клещ в Дзержинске был инфицирован эрлихиозом.

Экстренную иммунопрофилактику получили 78 детей и 15 взрослых.

По состоянию на 25 апреля прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 1672 человека (26% от плана).

План акарицидных обработок по региону в текущем году составляет около 4190 га, включая 542 га территорий летних оздоровительных учреждений. На сегодняшний день обработано 72 га в Павловском, Тоншаевском,Дивеевском, Ветлужском, Володарском, Городецком округах, в Арзамасе и Шахунье.

В Роспотребнадзоре указали, что ответственными за проведение акарицидных обработок являются районные администрации, юридические лица и ИП, руководители садоводческих объединений граждан.

Напомним, что более 10 тысяч нижегородцев были покусаны клещами за эпидсезон 2023 года.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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