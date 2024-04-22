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Экономика

Два новых резидента ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске вложат в производство 2 млрд рублей

27 апреля 2024 12:15  [31] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экспертный совет особой ОЭЗ "Кулибин" одобрил проекты двух новых резидентов в Дзержинске в Нижегородской области на общую сумму 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

ООО "НФГрупп" планирует создать импортозамещающее производство декоративных термопластичных пленок ПВХ, которые применяются для облицовки мебельных фасадов и дверей, а также в производстве стройматериалов: оконных систем, напольных покрытий и стеновых панелей. Мощность предприятия составит более 7 700 тонн продукции в год, здесь будет создано 191 рабочее место.

Объем инвестиций в реализацию проекта превысит 1,8 млрд рублей.

Второй новый резидент - ООО "Гринлайн" планирует наладить выпуск картонной тары для яиц. Упаковка будет производиться из макулатуры. В строительство нового предприятия будет вложено 185 млн рублей. На новом производстве создадут 37 рабочих мест.

"Всего год назад мы расширили территорию особой экономической зоны "Кулибин" в десять раз – до 724 га, и на сегодняшний день уже есть инвесторы на половину этой территории. Большая часть запланированных проектов относится к сфере химии, что укрепляет статус Дзержинска как одного из главных химических центров России",- подчеркнул замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

На сегодняшний день статус резидента ОЗЭ "Кулибин" получили уже 25 компаний.

Напомним, новый бетонный завод построили в Дзержинске.

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Теги:
оэз Промышленность Химия
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