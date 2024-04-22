ФАС потребовала от авиакомпаний объяснить рост цен на билеты после жалоб Общество

Федеральная антимонопольная служба направила запрос ряду авиакомпаний с просьбой объяснить их ценообразование. Как пояснили в пресс-службе ведомства, причиной разбирательства стали поступающие жалобы россиян на рост стоимости билетов.

ФАС запросила пояснение по поводу проводимой ценовой политики у руководства авиаперевозчиков "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", NordWind. Smartavia и UTair .

Согласно информации, авиакомпании должны предоставить документ, на основании которого они утвердили цены на авиаперевозки в 2023 и 2024 годах.

В ведомстве указали, что в ходе анализа динамики цен на авиабилеты выяснилось несоответствие стоимости отдельных маршрутов принципам ценообразования.

ФАС дала рекомендации скорректировать цены для обеспечения доступности авиаперевозок.

Как сообщает телеканал "360", в марте руководство авиакомпании "Сибирь" (S7) не смогло обосновать цены на перевозку пассажиров, в результате чего ФАС возбудила дело о злоупотреблении доминирующим положением.