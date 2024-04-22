Концепция единой модели помощи детям будут реализована в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Концепция единой модели помощи детям, нацеленная на усовершенствование системы профилактики социального сиротства, будут реализована в Нижегородской области. Основные её положения были представлены 26 апреля на конференции "Дети в семье", которая прошла в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, на конференцию прибыли более 400 специалистов социальной сферы из нескольких регионов страны.

Согласно информации, единую модель помощи детям разработали эксперты проекта Народного фронта "Регион заботы" и министерства социальной политики Нижегородской области.

Министр социальной политики Игорь Седых отметил, что основная цель инициативы – за 5 лет сократить число детей в сиротских учреждениях социальной защиты в 4 раза. Кроме того, специалисты намерены оказывать всестороннюю помощь семьям в кризисной ситуации. Благодаря этому планируется увеличить количество благополучных семей в регионе.

По словам министра, в ближайшие 3 года профессиональное обучение пройдут более 5 тысяч руководителей и сотрудников системы профилактики социального сиротства.

"Мы также внедрим комплексную систему сопровождения семей в трудной жизненной ситуации, семей с детьми с инвалидностью и приёмных семей, усовершенствуем работу более 60 учреждений социальной сферы", – рассказал Седых.

Напомним, 12 марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего выступления на Нижегородской ярмарке представил концепцию единой модели помощи детям. Он подчеркнул, что она даст возможность семьям, оказавшимся в сложной ситуации, получить ту помощь, которая действительно нужна, в режиме "одного окна".

Игорь Седых также добавил, что для повышения эффективности работы системы профилактики социального сиротства будут изменены подходы к работе не только учреждений соцзащиты региона, но и органов опеки и попечительства, отделов полиции и комиссий ПДН, а также учреждений здравоохранения и образования региона.