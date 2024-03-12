Глеб Никитин представил концепцию единой модели помощи детям Общество

Фото: пресс-служба правительства НО

Концепция единой модели помощи детям одобрена и представлена губернатором Глебом Никитиным во время выступления на Нижегородской ярмарке 12 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Глеба Никитина, единая модель помощи детям даст возможность семьям, оказавшимся в сложной ситуации, получить ту помощь, которая действительно нужна, в режиме “одного окна”.

Также глава региона сообщил, что за пять лет планируется в четыре раза сократить количество детей в сиротских учреждениях. Для этого в области создается ресурсный центр по профилактике социального сиротства. Он поможет обучить более 5 тысяч специалистов, которые работают с семьями и детьми. Цель такой работы – выявление предпосылок кризиса в семье и помощь ей на раннем этапе

Глеб Никитин отметил, что нижегородская практика по работе с трудными подростками широко известна за пределами региона. В Нижегородской области создана и действует сеть центров по профилактике социального сиротства “Хулиганодом”.

Ранее сообщалось, в Нижегородской области за 6 лет построили и отремонтировали свыше 800 школ и детских садов.