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Трех музыкантов задержали в Нижнем Новгороде за нацистскую символику

28 апреля 2024 09:55  [72] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, сотрудники полиции при поддержке Росгвардии посетили один из нижегородских ночных клубов, где проходил музыкальный концерт.

Согласно информации, при проведении оперативных мероприятий были задержаны три участника музыкального коллектива в возрасте от 19 до 57 лет и изъяты 20 футболок с запрещенной символикой.

В отношении музыкантов составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Также сотрудниками правоохранительных органов были доставлены в отдел еще четыре посетителя концерта, которых в скором времени отпустили без составления протокола.

Напомним, что ФСБ выявила мошенническую схему по хищению денег в образовательном центре "Вега".

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Теги:
Концерты МВД Нижний Новгород
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