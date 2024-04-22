Пешеходные дорожки ремонтируют в сквере Валерия Иконникова в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
Покрытие пешеходных дорожек ремонтируют на территории сквера Валерия Иконникова в Сормовском районе, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Благоустройство общественного пространства ведется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
В общей сложности подрядной организации предстоить обновить свыше 2 тыс. кв. метров пешеходных дорожек и систему наружного освещения, а также установить новые урны и скамейки.
Помимо того, в сквере также планируют заменить памятный знак, посвященный Валерию Иконникову.
Отмечается, что контроль качества выполняемых подрядчиком работ проходит еженедельно, а сотрудники районной администрации находятся на связи с руководством организации.
В общей сложности в 2024 году на территории Советского района планируется комплексно обновить скверы Валерия Иконникова и Николая Жаркова, у ДК "Красное Сормово", "Дружба", бульвар Победы, пешеходную зона на ул. Культуры и зеленую зону у р. Параша.
Ранее сообщалось, что велодорожки появятся в Нижнем Новгороде в 2024 году на объектах благоустройства по "ФКГС".
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