Велодорожки появятся в Нижнем Новгороде в 2024 году на объектах благоустройства по ФКГС Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в рамках комплексного благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на ряде общественных пространств в этом году планируется обустроить велодорожки.

Как сообщает МБУ "Нижегородгражданпроект", выделенные полосы для велосипедистов появятся в сквере Валерия Иконникова, на бульваре Победы, ул. Культуры, на бульваре Юбилейный, д. 32 – перед ДК "Красное Сормово" в Сормовском районе, а также в пространстве в границах ул.Советская - ул.Марата - Метромост - ул.Ивана Романова и территории вдоль бульвара Мещерский в Канавинском районе.

Специалисты "Нижегородгражданпроект" отмечают, что многие велосипедные дорожки станут продолжением или последовательными связями прежних благоустроенных пространств. Так, велодорожка у ДК "Красное Сормово" соединит велосипедный маршрут от Сормовского парка к бульвару Юбилейный. Велосипедный маршрут по улице Марата станет больше, соединив сквер у Нижегородского цирка с площадью Ленина. Велосипедная дорожка вдоль бульвара Мещерский станет продолжением веломаршрута вокруг Мещерского озера, а также облегчит доступ к станции метро "Стрелка" жителям микрорайона.

В прошлом году на территории Автозаводского района отремонтировали тротуары и обустроили велодорожки. Существующие веломаршруты района объединили между собой в единый, общей протяженностью более 16 км. Также уже началось проектирование веломаршрута вдоль проспекта Ленина, который свяжет Автозаводский и Ленинский районы.

Напомним, в других районах города в прошлом году в рамках проекта ФКГС велодорожки были проложены в сквере на пл. Героев в Московском районе, на проспекте Кораблестроителей, вдоль жилых домов № 22-36, на территории по ул. Федосеенко в Сормовском районе.

Напомним, что голосование за благоустройство общественных пространств по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2025 году проходит на сайте до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что семь территорий благоустроят в Сормове в 2024 году по ФКГС.

Также сообщалось, что восемь скверов благоустроят на Автозаводе по ФКГС в 2024 году.