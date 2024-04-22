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Общество

Городецкая Госжилинспекция получила почти 700 жалоб с начала 2024 года

28 апреля 2024 11:33  [104] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, сотрудники Госжилинспекции выписали городским коммунальщикам 117 предостережений и 23 предписания.

В частности, жители дома №7 по улице Пирогова в Заволжье пожаловались в домоуправляющую организацию на сырость и промерзание стен в квартире, однако их проигнорировали.

По словам начальника Городецкого отдела ГЖИ Нижегородской области Артема Андронова, сотрудники отреагировали на жалобу граждан и пришли с проверкой к коммунальщикам.

"Факты, указанные в жалобе, подтвердились: были выявлены нарушения теплопроводности наружных стен. На стенах квартиры образовывался конденсат, из-за которого появилась плесень", - рассказал Артем Андронов.

Начальник добавил, что после вмешательства сотрудников Госжилинспекции дом управляющая организация в марте выполнила работы по утеплению фасада в месте расположения квартир заявителей.

Отмечается, что сотрудники Госжилинспекции проводят замеры температурного режима в жилых помещениях при стойкой отрицательной температуре наружного воздуха ниже минус 10 градусов. Работы по утеплению выполняются в теплое время года.

Напомним, что почти 80% жителей МКД в Нижегородской области получат сниженные платежки за тепло.

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Теги:
Городец ЖКХ проверки
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