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Общество

Каштаны высадили в сквере Интернационалистов в Нижнем Новгороде

28 апреля 2024 12:03  [3] Общество
Фото: пресс-служба администрация Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрация Нижнего Новгорода

Как сообщили в пресс-службе администрации города, 10 крупномерных каштанов были посажены в рамках Всероссийского субботника. В озеленении приняли участие многодетные семьи и глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

«Совместно с семьями Лепахиных и Барабановых высадили каштаны, погода благоприятная, грунт для посадки подготовили заранее, ямы пришлось копать глубокие, так как каштаны крупные и корневая система у них развита хорошо", - сказал Алексей Рыболовлев.

Глава районной администрации добавил, что все каштаны находятся в прекрасном состоянии и были доставлены из специализированного питомника.

Как отметила Анна Барабанова, процесс посадки каштанов был очень увлекательным и понравился всей семье.

"Каштан – это солнечное дерево, он дарит тепло и энергию, издавна считалось, что каштан приносит удачу", – добавила Анна Барабанова.

Отмечается, что семья Лепахиных и семья Барабановых стали победителями районного этапа конкурса "Семья года - 2024", в номинация "Гордость нашей семьи – наши дети" и "Секреты семейного счастья".

Ранее сообщалось, что сообщество молодых семей создано в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Многодетные семьи Нижегородский район озеленение
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