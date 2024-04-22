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Экономика

Нижегородский муниципальный инвестпрофиль представили на Всероссийском форуме

28 апреля 2024 13:01  [78] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области представила региональный опыт по формированию муниципального инвестиционного профиля на Всероссийском форуме в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, методику и ключевые особенностях создания инвестиционного профиля муниципалитета, который состоит из 10 элементов, коллегам из других регионов представлял заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин.

"В основу инвестиционных профилей легло исследование показателей городов и районов, анкетирование и анализ инвестиционного потенциала. Это позволило создать полноценную картину муниципалитетов для инвесторов, выбирающих площадку для реализации своих проектов", - отметил Антон Гаранин.

В настоящее время инвестиционные профили созданы Корпорацией развития и Минэкономразвития региона для 51 муниципалитета Нижегородской области. В них содержится информация о ключевых социально-экономических особенностях муниципалитета, бизнес-среде и его потенциале.

Также для каждого муниципалитета была создана диагностическая карта по работе с инвесторами, которая включает в себя как информационное взаимодействие, так и персонализированную работу с инвесторами.

Отмечается, что регион входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ, а в 2023 году Минэкономразвития РФ рекомендовало тиражировать нижегородскую практику создания инвестпрофиля в муниципалитетах страны.

В Нижегородской области внедрены все элементы инвестстандарта: обновлена инвестиционная декларация и сформирован свод инвестиционных правил. С 2018 года работают Корпорация развития и совет по стратегии развития и инвестициям (инвесткомитет). Бизнесу доступна удобная инвесткарта, которая представляет собой единую онлайн-базу инвестиционных площадок региона.

Ранее сообщалось, что инвесторы в Нижегородской области смогут возместить затраты на инфраструктуру.

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Теги:
бизнес Инвестиции Нижний Новгород
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