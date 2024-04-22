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Общество

Юнармейцы Советского района посетили поезд Минобороны РФ "Сила в правде"

28 апреля 2024 13:45  [77] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Как сообщили в администрации Советского района Нижнего Новгорода, юнармейцы из школ №№ 29, 47, 54 и 151 посетили экспозицию на базе тематического поезда Минобороны РФ "Сила в правде", где смогли узнать о родах войск Российской Армии и пообщаться с военнослужащими.

По словам главы администрации Советского района Александра Иванова, патриотическое воспитание молодого поколения помогает ребятам расширить кругозор и сформировать правильные гражданские ценности.

"Подобные выставки позволяют напомнить о славных страницах в истории нашей страны, наглядно рассказать ребятам историю Отечества, в той форме и виде, в котором она есть на самом деле", - добавил Александр Иванов.

Также юнармейцы попрактиковались в стрельбе в электронном тире и примерили элементы боевой экипировки, посетили модель рубкой военного корабля и осмотрели трофеи бойцов СВО.

Отмечается, что самый большой интерес у ребят вызвали экспонаты, представленные в вагоне памяти Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что пилотный проект по созданию единого центра патриотического воспитания школьников обсудили участники штаба "Единой России".

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Теги:
Армия Патриотизм школьники
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