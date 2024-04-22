Лучшего участника конкурса "Учитель года – 2024" определили в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 27 на площадке Академии Маяк имени А.Д. Сахарова состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года – 2024", где победу одержал учитель физики лицея №38 Нижнего Новгорода Михаил Калёнов.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Чечерина, профессия педагога является одной из самых главных в стране и сочетает в себе воспитательную и образовательную функцию.

"Мои родители – педагоги, поэтому я знаю, как ценно для каждого учителя признание со стороны детей и со стороны профессионального сообщества. Благодаря конкурсу "Учитель года" мы можем определить лучших педагогов", - отметил Андрей Чечерин.

Заместитель губернатора добавил, что на региональный этап конкурса заявились более 1,8 тысяч нижегородских педагогов. В пятерку финалистов вошли учителя из Нижнего Новгорода, Бора и Кулебак, которые также поделились опытом с коллегами.

В последний день конкурса финалисты продемонстрировали свои навыки в испытании "Медиавизитка", "Мастер-класс" и "Вопрос Учителю года". Они подготовили видеоролики о своей работе в школе, показали уровень своих навыков и стали участниками пресс-конференции, где отвечали на вопросы учеников и их родителей, а также представителей сферы образования, культуры и СМИ.

"Невероятный конкурс, невероятно качественная организация. Особенно запомнилось общение с коллегами: мы с ними стали настоящими друзьями, всегда приятно видеть, что в педагогической среде так много талантов", - сказал Михаил Калёнов.

Отмечается, что организатором регионального этапа конкурса является министерство образования и науки Нижегородской области. Почетными гостями стали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин и абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России – 1992" Артур Заруба.

В состав жюри вошли вошли члены регионального отделения Общероссийской общественной организации лидеров образования "Учитель года", победители профессиональных конкурсов, в состав детского жюри – победители и призеры Всероссийской открытой телевизионной гуманитарной олимпиады "Умницы и умники", Всероссийской олимпиады школьников и лидеры РДДМ "Движение Первых".

Ранее сообщалось, что лучшего классного руководителя назвали в Нижнем Новгороде.