Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости

Лучшего участника конкурса "Учитель года – 2024" определили в Нижнем Новгороде

28 апреля 2024 14:35  [182]
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 27 на площадке Академии Маяк имени А.Д. Сахарова состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года – 2024", где победу одержал учитель физики лицея №38 Нижнего Новгорода Михаил Калёнов.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Чечерина, профессия педагога является одной из самых главных в стране и сочетает в себе воспитательную и образовательную функцию.

"Мои родители – педагоги, поэтому я знаю, как ценно для каждого учителя признание со стороны детей и со стороны профессионального сообщества. Благодаря конкурсу "Учитель года" мы можем определить лучших педагогов", - отметил Андрей Чечерин.

Заместитель губернатора добавил, что на региональный этап конкурса заявились более 1,8 тысяч нижегородских педагогов. В пятерку финалистов вошли учителя из Нижнего Новгорода, Бора и Кулебак, которые также поделились опытом с коллегами.

В последний день конкурса финалисты продемонстрировали свои навыки в испытании "Медиавизитка", "Мастер-класс" и "Вопрос Учителю года". Они подготовили видеоролики о своей работе в школе, показали уровень своих навыков и стали участниками пресс-конференции, где отвечали на вопросы учеников и их родителей, а также представителей сферы образования, культуры и СМИ.

"Невероятный конкурс, невероятно качественная организация. Особенно запомнилось общение с коллегами: мы с ними стали настоящими друзьями, всегда приятно видеть, что в педагогической среде так много талантов", - сказал Михаил Калёнов.

Отмечается, что организатором регионального этапа конкурса является министерство образования и науки Нижегородской области. Почетными гостями стали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин и абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России – 1992" Артур Заруба.

В состав жюри вошли вошли члены регионального отделения Общероссийской общественной организации лидеров образования "Учитель года", победители профессиональных конкурсов, в состав детского жюри – победители и призеры Всероссийской открытой телевизионной гуманитарной олимпиады "Умницы и умники", Всероссийской олимпиады школьников и лидеры РДДМ "Движение Первых".

Ранее сообщалось, что лучшего классного руководителя назвали в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Нижний Новгород Учитель
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph