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Общество

Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде 

24 апреля 2024 16:22  [5] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Итоги городского профессионального конкурса "Классный руководитель года-2024" подвели в Нижнем Новгороде. Как сообщает департамент образования города, лучшим классным руководителем выбрана Оксана Лисиченко из лицея №8. Она стала первой среди 213 претендентов. 

По данным департамента, ежегодный конкурс позволяет классным руководителям демонстрировать свои воспитательные системы и лучшие практики, которые они наработали со своими классами. В финале профессионального состязания,  учителя делились своими педагогическими находками, вели "классный подкаст", проводили мастер-классы на тему "Россия – мои горизонты".

Победительница конкурса Оксана Лисиченко поделилась, что ее победа это заслуга всех ее коллег, которые оказывали ей поддержку на всех этапах конкурса. Ученики победительницы говорят о своем наставнике как о хорошем, добром и понимающим всех человеке и учителе. Также своим мнением о конкурсе поделились другие участники. По их мнению, конкурс позволяет им развиваться и искать новые подходы к работе. 

Кроме профессионального жюри, на конкурсе работало и детское жюри, в которое вошли члены Городского школьного парламента. Они вручили свой приз учителю МБОУ "Школа №168 имени И.И.Лабузы" Юлии Загороднюк.

Ранее сообщалось, что в 2023 году 32 нижегородских учителя стали победителями конкурсов, в том числе федеральных.

Также сообщалось, что педагог школы №85 Лариса Малыгина победила в конкурсе "Моё призвание – учитель".

Кроме того сообщалось, что учитель из Нижнего Новгорода Анастасия Клевкова награждена Благодарственным письмом президента России.

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Теги:
Конкурсы Учитель
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