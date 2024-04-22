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Общество

Ремонт дороги по проекту "Вам решать!" начался на улице Учительской

28 апреля 2024 17:03  [45] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Как сообщили в пресс-службе администрации города, подрядчик приступил к ремонту дорожного полотна по улице Учительская на участке от дома № 1 до № 21 и от дома № 23 до № 37 в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"

По словам главы Автозаводского района Александра Нагина, в этом году также будут отремонтированы еще 6 участков дорог. В частности, работы пройдут по улице Некрасова, Баженова (от дома № 4 до № 5а), переулку Художественный (от № 2 до № 28) и Стригинской улице (№ 34 до № 46, от № 90 до № 110, от № 112 до № 117).

"Всего в поселках частного сектора будет отремонтировано 9,7 тыс. кв. метров дорог. Реализация проекта "Вам решать!" стала возможной благодаря инициативе жителей района, а также активному голосованию нижегородцев", - подчеркнул Александр Нагин

Как отметил глава района, проект реализуется при поддержке депутатского корпуса в лице депутатов Городской Думы Карима Ибрагимова и Кирилла Лазорина, которые оказали помощь в софинансировании работ.

"Ежегодно на реализацию на моем избирательном округе проекта инициативного бюджетирования оказываю благотворительную помощь для софинансирования инициативных проектов - победителей конкурса "Вам решать", - сказал Кирилл Лазорин.

Депутат подчеркнул, что жители Автозаводского района активно помогают выявлять и решать проблемы, на которые нацелен проект инициативного бюджетирования.

Ранее сообщалось, что реализация четырех проектов "Вам решать!" на 2024 год завершается в Навашинском округе.

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Теги:
Вам решать! Дороги Ремонт
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