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Общество

Реализация четырех проектов "Вам решать!" на 2024 год завершается в Навашинском округе

26 апреля 2024 08:57  [108] Общество

Фото: "Приокская правда"

В городском округе Навашинский в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в 2024 году будет реализовано 7 проектов общей стоимостью более 22,2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, работы на четырех объектах уже находятся в завершающей стадии.

"Городской округ Навашинский с 2014 года принимает активное участие в программах поддержки местных инициатив и инициативного бюджетирования. Время показало, что этот механизм, действительно, рабочий и дает возможность оперативно решать вопросы местного значения", - отметила глава МСУ городского округа Навашинский Татьяна Берсенева.

Так, на территории детского оздоровительно-образовательного центра "Озеро Свято" на 95% отремонтировано два корпуса (№1 и №2) – там заменили оконные блоки и дверные проемы, обновили напольное покрытие, выровняли и покрасили стены, установили новые светильники. Стоимость реализации проекта – более 2,7 млн рублей. Также на территории центра активно ведется работа по обновлению зоны отдыха, где появится территория для проведения мероприятий, танцевальная и спортивные площадки. Стоимость реализации проекта – более 2,5 млн рублей.

Кроме того, завершаются работы по частичной замене окон в детском саду №10 "Сказка". Благодаря активному участию коллектива детсада, родителей воспитанников, выпускников и неравнодушных людей удалось собрать более 1 000 голосов, что позволило детскому саду войти в число победителей проекта. На выделенные из областного и местного бюджетов средства (более 2,2 млн руб.) заменили 85 окон.

В рамках проекта "Вам решать!" в этом году в Навашинском округе также отремонтируют две дороги и благоустроят территорию пляжа.

Напомним, по итогам конкурса в 2024 году в Нижегородской области победителями признаны 488 инициативных проектов, на которые выделено финансирование в размере 1,2 млрд рублей.  Как сообщалось ранее, всего в голосовании по программе "Вам решать!" в прошлом году приняло участие более 747 тысяч жителей региона.

Ранее сообщалось, что работы по проекту "Вам решать!" начались в Нижегородском районе.

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Теги:
Благоустройство Вам решать! Навашинский городской округ
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