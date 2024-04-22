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Общество

Нижегородцы провели лекцию по музыкальной журналистике в Бухаре

28 апреля 2024 18:48  [2] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Как сообщили в пресс-службе администрации города, мероприятие прошло в рамках Дней Нижнего Новгорода в одном из древнейших городов Центральной Азии на площадке Бухарской городской музыкально-художественной школе №1.

Согласно информации, лекцию "Детская музыкальная журналистика для школьников (экспериментальная модель системы детского музыкального просветительства)" для узбекских детей и педагогов провела преподаватель ДМШ №15 и преподаватель кафедры музыкальной журналистики Нижегородской Государственной консерватории им. М.И. Глинки Татьяна Махначева.

Слушателям рассказали о популяризации академической музыки с применением современных информационных технологий, а также радио и телевидения. Также им представили ведущие направления и жанры музыкальной журналистики.

Отмечается, что особое внимание у посетителей лекции вызвали возможности детского музыкального творчества в журналистском формате

Ранее сообщалось, что депутаты городской Думы принимают участие в Днях Нижнего Новгорода в Бухаре.

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Теги:
Международное сотрудничество Музыка
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