Депутаты городской Думы принимают участие в Днях Нижнего Новгорода в Бухаре Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Дни Нижнего Новгорода проходят с 26 апреля в Бухаре. В рамках международной акции "Путь дружбы" там находится представительная нижегородская делегация, в состав которой вошли заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев, депутаты Ольга Балакина, Станислав Прокопович и Владимир Поддымников-Гордеев. Напомним, что с 2022 года Бухара является побратимом Нижнего Новгорода.

Возглавляет нижегородскую миссию в Бухаре глава администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, подчеркнувший, что дружба городов с годами становится крепче: "Мы наш "Путь дружбы" расширили, добавив культурную и спортивную составляющие. На Дни Нижнего Новгорода приехали наши учреждения культуры, музеи, ансамбли, библиотеки, хор, юные спортсмены. Рады сотрудничать с Бухарой в разных направлениях и видим, как открыты наши партнеры".

С коллегой согласен хоким Бухары Жамол Носиров: "Есть партнеры, с которыми мы побратимы 30 лет, но такого масштабного взаимодействия, как с Нижним Новгородом, у нас нет ни с одним нашим побратимом. Мы все дружим и общаемся, но с Нижним Новгородом у нас максимальный эффект. Сам я уверен, что мы на этом не остановимся, будем дальше и дальше развивать отношения".

Цель визита в этом году - развитие экономического сотрудничества, партнерства в сфере предпринимательства и взаимодействие в гуманитарной сфере.

Заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев отметил: "Мы здесь четко видим, что интерес к России очень высок и сейчас важно развивать добрососедские отношения. А это значит, что нужно знать и уважать чужую историю, язык, культуру. Подобные дни городов-побратимов, а я надеюсь, что не за горами и Дни Бухары в Нижнем Новгороде, подобному взаимообогащению очень способствуют".

Очень символично, что старт мероприятий был дан на площади Шахристан, рядом со старинным Минарет Каляном, главным символом Бухары, которая, имея 2500-летнюю историю, считается одним из самых древних городов Центральной Азии.