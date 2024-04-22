Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 апреля 2024 14:18  [62] Развитие северных округов Нижегородской области обсудили на конференции "СеверНО"
29 апреля 2024 12:55  [118] Ярмарка вакансий силовиков "Служу Отечеству!" пройдет в Нижнем Новгороде
29 апреля 2024 10:26  [172] Нижегородцы могут принять участие в конкурсе "Дети. Экология. Будущее"
28 апреля 2024 18:48  [342] Нижегородцы провели лекцию по музыкальной журналистике в Бухаре
28 апреля 2024 17:03  [320] Ремонт дороги по проекту "Вам решать!" начался на улице Учительской
28 апреля 2024 13:45  [347] Юнармейцы Советского района посетили поезд Минобороны РФ "Сила в правде"
28 апреля 2024 12:03  [430] Каштаны высадили в сквере Интернационалистов в Нижнем Новгороде
28 апреля 2024 11:33  [444] Городецкая Госжилинспекция получила почти 700 жалоб с начала 2024 года
28 апреля 2024 10:49  [436] Пешеходные дорожки ремонтируют в сквере Валерия Иконникова в Нижнем Новгороде
28 апреля 2024 09:50  [434] Евгений Люлин: "Тысячи врачей и фельдшеров круглосуточно принимают вызовы, спешат оказать неотложную помощь людям"
Общество

Развитие северных округов Нижегородской области обсудили на конференции "СеверНО"

29 апреля 2024 14:18  [62] Общество

Фото: Владислав Марцев

Конференция "СеверНО", посвященная развитию инфраструктуры, традиционной культуры и промыслов северных округов Нижегородской области, прошла в Нижнем Новгороде.

Организатором мероприятия выступила АНО "Устойчивое развитие территорий", реализующая мероприятия по комплексному благоустройству малых городов и территорий уже более десяти лет.

"Мы очень плотно работаем над улучшением инфраструктуры и туристической привлекательности северных округов Нижегородской области. У северного края богатый культурный код, и нам хотелось бы привлечь неравнодушных людей к благоустройству этой территории. Там сохранились деревянное зодчество и местные промыслы. Таким образом родился проект "СеверНО", - сообщил основатель проекта "СеверНО" Виталий Офицеров.

В конференции приняли участие более 80 человек, в том числе представители министерства внутренней политики, "Волонтерского центра Нижегородской области", научно-образовательного центра "Техноплатформа 2035", муниципальных образований 18 округов региона, члены туристического сообщества.

В ходе конференции участники познакомились с проектом развития северных районов Нижегородской области "СеверНО" - планом благоустройства территорий и мероприятий, направленных на популяризацию культуры и туристического потенциала округов, а также обсудили планы развития туризма и сохранения культуры с точки зрения кластерного подхода. В обсуждении приняли участие представители администраций Шахунского, Шарангского, Тонкинского, Тоншаевского, Ветлужского, Воскресенского, Варнавинского, Краснобаковского, Воскресенского, Семеновского, Ковернинского, Сокольского и Городецкого округов.

Также в рамках мероприятия была организована передвижная выставка, посвященная туристическим и культурным особенностям северных округов Нижегородской области.

"Выставка была создана как мини-копия туристического кластера "СеверНО". В ней нашли отражение и знаменитая ковернинская хохлома, и городецкая роспись, и элементы шахунского ткачества, уренского гончарного мастерства. На стендах можно увидеть, как уживались современные православные, марийцы и старообрядцы практически на одной территории, что их объединяет и разнит, куда можно поехать и на какие достопримечательности посмотреть. В дальнейшем с выставкой можно будет познакомиться на Щелоковском хуторе", - рассказала руководитель проекта "СеверНО" Ольга Кудрявцева.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НХП Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph