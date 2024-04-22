Развитие северных округов Нижегородской области обсудили на конференции "СеверНО" Общество

Фото: Владислав Марцев

Конференция "СеверНО", посвященная развитию инфраструктуры, традиционной культуры и промыслов северных округов Нижегородской области, прошла в Нижнем Новгороде.

Организатором мероприятия выступила АНО "Устойчивое развитие территорий", реализующая мероприятия по комплексному благоустройству малых городов и территорий уже более десяти лет.

"Мы очень плотно работаем над улучшением инфраструктуры и туристической привлекательности северных округов Нижегородской области. У северного края богатый культурный код, и нам хотелось бы привлечь неравнодушных людей к благоустройству этой территории. Там сохранились деревянное зодчество и местные промыслы. Таким образом родился проект "СеверНО", - сообщил основатель проекта "СеверНО" Виталий Офицеров.

В конференции приняли участие более 80 человек, в том числе представители министерства внутренней политики, "Волонтерского центра Нижегородской области", научно-образовательного центра "Техноплатформа 2035", муниципальных образований 18 округов региона, члены туристического сообщества.

В ходе конференции участники познакомились с проектом развития северных районов Нижегородской области "СеверНО" - планом благоустройства территорий и мероприятий, направленных на популяризацию культуры и туристического потенциала округов, а также обсудили планы развития туризма и сохранения культуры с точки зрения кластерного подхода. В обсуждении приняли участие представители администраций Шахунского, Шарангского, Тонкинского, Тоншаевского, Ветлужского, Воскресенского, Варнавинского, Краснобаковского, Воскресенского, Семеновского, Ковернинского, Сокольского и Городецкого округов.

Также в рамках мероприятия была организована передвижная выставка, посвященная туристическим и культурным особенностям северных округов Нижегородской области.

"Выставка была создана как мини-копия туристического кластера "СеверНО". В ней нашли отражение и знаменитая ковернинская хохлома, и городецкая роспись, и элементы шахунского ткачества, уренского гончарного мастерства. На стендах можно увидеть, как уживались современные православные, марийцы и старообрядцы практически на одной территории, что их объединяет и разнит, куда можно поехать и на какие достопримечательности посмотреть. В дальнейшем с выставкой можно будет познакомиться на Щелоковском хуторе", - рассказала руководитель проекта "СеверНО" Ольга Кудрявцева.