Нижегородец лишился 18 млн рублей после общения с мошенниками Происшествия

Нижегородец лишился 18 млн рублей после того, как стал очередной жертвой телефонных мошенников.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД, 51-летний житель областного центра несколько дней общался в одном из мессенджеров с аферистами, выдававшими себя за сотрудников полиции.

Злоумышленники убедили мужчину в том, что ему необходимо защитить свои средства, поскольку он якобы делал финансовые переводы в недружественное государство.

Чтобы сберечь свое финансовое состояние и доказать невиновность, потерпевший оформил несколько кредитов на 10,5 млн рублей, занял у своей знакомой еще 3 млн рублей, а также оставил три автомобиля под залог на 3,5 млн рублей.

Затем он перевел все средства на неизвестные счета. Лиишь затем нижегородец осознал, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

Возбуждено дело по статье УК РФ "мошенничество", злоумышленников ищут.

Ранее сообщалось, что более 64 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за прошлую неделю.