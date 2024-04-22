Более 64 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за прошлую неделю Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

За прошедшую неделю мошенники похитили у нижегородцев более 64 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, всего за указанный период сотрудники полиции зарегистрировали 141 преступление, совершенное с использованием различных схем мошенничества. Чаще всего аферисты прибегали к таким схемам обмана, как "Звонок от службы безопасности банка", "Срок действия вашей сим-карты заканчивается" и "Предложение дополнительного заработка".

Так, жительнице Сарова поступил звонок от лжесотрудника Центрального Банка России, который сообщил ей, что сторонние лица пытаются снять с ее счетов все сбережения. Чтобы не потерять деньги, женщину убедили обналичить средства и перевести на "безопасный" счет. Пострадавшая четко выполнила все требования и перевела мошенникам почти 500 тысяч рублей. Через некоторые время женщина обратилась в банк, где она и узнала, что стала жертвой мошенников.

Еще один случай произошел с жителем Навашино. Мужчине в мессенджере написал представитель биржевой платформы. Он сообщил о быстром заработке, который показался потерпевшему привлекательным. Всё, что требовалось - это переводить на счет афериста различные суммы, которые тот будет использовать в торгах на бирже. Доверившись лжеброкеру, мужчина в течении нескольких дней переводил мошеннику не только собственные средства, но и взятые в кредит. Таким образом, общая сумма переводов составила более 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники начали массово обманывать ветеранов накануне Дня Победы.

Также сообщалось, что нижегородец по указанию мошенников оформил в кредит более 11 млн рублей.