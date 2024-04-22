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Спорт

Более 220 спортсменов приняли участие в легкоатлетическом кроссе "По Щелчку"

29 апреля 2024 17:52  [100] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участниками Чемпионата и Первенстве страны по легкой атлетике в рамках четвертого кросса "По Щелчку" с тал 221 спортсмен из 45 регионов РФ.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, мероприятие прошло на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде и было направлено на популяризацию здорового образа жизни и развитие легкой атлетики.

"Это событие важно также для объединения профессионалов и любителей. Встреча на одной площадке спортсменов разного уровня способствует развитию легкой атлетики и вдохновляет молодежь и детей на занятия спортом. Для каждого начинания важна поддержка близких людей, она выражается по-разному. Такую поддержку от старта к старту мы наблюдаем в семейных забегах, когда целые семьи стремятся к активному образу жизни. В этом году в семейном забеге участвовали 15 семей, это в два раза больше, чем в прошлом", - отметил заместитель министра спорта Нижегородской области Владимир Холопов. 

Мужчины соревновались на дистанции 8 км; женщины и юниоры до 23 лет пробежали 5 км; юниорки до 23 лет преодолели 4 км; юниоров и юниорок до 20 лет ждала дистанция в 3 км, а юноши и девушек до 18 и 16 лет состязались в забеге на 2 км.

Среди участников - ряд сильнейших бегунов страны, проявивших себя как на дорожках стадионов, так и на кроссовых трассах: действующая чемпионка страны по кроссу, трехкратная чемпионка России в беге на 3 км с препятствиями Наталья Аристархова, многократный призер первенств страны по кроссу, двукратная победительница первенств России U23 (до 23 лет) в беге с препятствиями Карина Костромина. Интригующая борьба на дистанции 8 км развернулась между многократным победителем первенств России по кроссу Григорием Корепиным, многократным победителем первенств России на средних и длинных дистанциях Антоном Чипизубовым, прошлогодним победителем Кубка России по полумарафону Александром Имениным, а также братьями Поповыми – двукратным чемпионом страны по кроссу Алексеем Поповым и неоднократным призером чемпионатов страны Сергеем Поповым.

В двух Первенствах в разных возрастных категориях нижегородские спортсмены взошли на пьедестал почета. В Первенстве России по кроссу среди юношей и девушек до 18 лет (дистанция – 2 км) победителем стал Андрей Долин, в Первенстве России по кроссу среди юниоров и юниорок до 23 лет (дистанция 5 км) "бронзу" завоевал Павел Егоров.

"Мне очень понравился этот соревновательный день и очень запомнился этот кросс. Хочу сказать спасибо моему тренеру, родителям за то, что они тоже поддерживали меня. Тренируйтесь и идите к своей цели", - поделился впечатлениями нижегородский спортсмен, кандидат в мастера спорта Андрей Долин.

В этом году кроссовая трасса была особенная и включала в себя препятствие в виде четырнадцатиметрового бревна, которое повысило интерес к гонке.

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Теги:
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