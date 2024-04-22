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Общество

Сезон лесовосстановления открыли в Нижегородской области

30 апреля 2024 12:34  [1] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Лесокультурный сезон открыли в Нижегородской области. Как сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, в этот период пройдут работы по возмещению и созданию новых лесных насаждений.

По данным регионального Минлесхоза, восстановление лесов в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" является ключевой задачей. В планах ведомства восстановить в текущем году более 13  тысяч гектаров леса. Это обеспечит полное восстановление вырубленных и погибших лесных насаждений. Помимо этого, работы по уходу за лесными насаждениями пройдут на площади более 34 тысячи гектар

Первые мероприятия по возобновлению лесов прошли в Первомайском, Выксунском и Вознесенском районных лесничеств. Здесь были воссозданы сосновые лесные культуры, для создания которых использовали сеянцы хвойных пород лесных растений, которые были выращены в селекционно-семеноводческом комплексе ГАУ НО "Семеновский спецсемлесхоз". Кроме того, в рамках искусственного восстановления лесов, ведутся работы по смешанного и естественного лесовосстановления методом сохранения подроста и удобрения почвы.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента России Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования.

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Теги:
Лесное хозяйство Экология
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