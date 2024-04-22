Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 мая 2024 13:11  [76] Заморозки до -4° прогнозируются в Нижегородской области 2-4 мая
01 мая 2024 12:59  [69] Лучших дружинников по итогам 2023 года выбрали в Нижнем Новгороде
01 мая 2024 12:12  [121] Более 3000 батареек собрали нижегородцы в рамках проекта "Экологический этикет"
01 мая 2024 11:34  [136] "Горячая линия" на тему капремонта МКД пройдёт в Нижнем Новгороде 2 мая
01 мая 2024 10:40  [142] Традиционный Пасхальный хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 12 мая
01 мая 2024 09:30  [161] Евгений Люлин: "Ежегодно 1 мая мы выражаем свое глубокое уважение к профессиональным достижениям специалистов"
01 мая 2024 09:10  [147] Глеб Никитин: "Этот праздник напрямую связан с уважением к труду, его значением в жизни каждого человека"
30 апреля 2024 17:47  [324] Команды трех школ представят Нижний Новгород в региональной военно-патриотической игре
30 апреля 2024 17:04  [299] Нижегородцев приглашают к участие в конкурсе детского рисунка "Портрет моей семьи"
30 апреля 2024 15:08  [292] Ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в майские праздники в Нижегородской области
Общество

Лучших дружинников по итогам 2023 года выбрали в Нижнем Новгороде

01 мая 2024 12:59  [69] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде выбрали лучшую народную дружину и лучшего дружинника по итогам 2023 года. Об этом сообщили в в департаменте по безопасности и мобилизационной подготовке.

Согласно информации, добровольная народная дружина ГАЗа снова стала сильнейшей, а её член Геннадий Ерёмин получил звание лучшего дружинника в городе.

Второе место среди ДНД заняла народная дружина Приокского района, третье - народная дружина Московского района.

Лауреатами в номинации "Лучший народный дружинник" стали Илья Лапшин (командир народной дружины Московского района) и Сергей Тихонов (командир народной дружины Приокского района)

Сейчас в Нижнем Новгороде действует 13 народных дружин, в состав которых входят 636 человек.

По поручению главы города Юрия Шалабаева в 2024 году увеличено финансирование народных дружин в сравнении с предыдущими годами, а призовой фонд конкурса для победителей и призёров увеличен в этом году в 2,5 раза.

С начала 2024 года дружинники совместно с сотрудниками полиции провели более 400 рейдов по соблюдению общественного порядка на главных улицах, в городских скверах и парках, а также участвовали в обеспечении правопорядка 186 культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Напомним, по итогам работы в 2023 году нижегородские дружинники пресекли более тысячи правонарушений, а также помогли полиции выявить и раскрыть 101 преступление.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность дружинники Конкурсы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph