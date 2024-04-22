Лучших дружинников по итогам 2023 года выбрали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде выбрали лучшую народную дружину и лучшего дружинника по итогам 2023 года. Об этом сообщили в в департаменте по безопасности и мобилизационной подготовке.

Согласно информации, добровольная народная дружина ГАЗа снова стала сильнейшей, а её член Геннадий Ерёмин получил звание лучшего дружинника в городе.

Второе место среди ДНД заняла народная дружина Приокского района, третье - народная дружина Московского района.

Лауреатами в номинации "Лучший народный дружинник" стали Илья Лапшин (командир народной дружины Московского района) и Сергей Тихонов (командир народной дружины Приокского района)

Сейчас в Нижнем Новгороде действует 13 народных дружин, в состав которых входят 636 человек.

По поручению главы города Юрия Шалабаева в 2024 году увеличено финансирование народных дружин в сравнении с предыдущими годами, а призовой фонд конкурса для победителей и призёров увеличен в этом году в 2,5 раза.

С начала 2024 года дружинники совместно с сотрудниками полиции провели более 400 рейдов по соблюдению общественного порядка на главных улицах, в городских скверах и парках, а также участвовали в обеспечении правопорядка 186 культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Напомним, по итогам работы в 2023 году нижегородские дружинники пресекли более тысячи правонарушений, а также помогли полиции выявить и раскрыть 101 преступление.