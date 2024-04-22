Путин наградил предприятие в Кулебаках почётным знаком "За успехи в труде" Бизнес

Фото: сайт президента РФ

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении наград за успехи в труде российским предприятиям. Указ главы государства официально опубликован в День весны и труда — 1 Мая.

Согласно документу, за большой вклад в развитие отечественной промышленности и достигнутые высокие показатели в производственной деятельности Почётным знаком "За успехи в труде" награждается коллектив акционерного общества "Русполимет".

Как сообщает телеканал "360", награды также удостоены коллективы Омского завода транспортного машиностроения, Северного машиностроительного предприятия, Центрального научно-исследовательского института чёрной металлургии имени Бардина и предприятие "Старт" имени Проценко.

СПРАВКА:

"Русполимет" — российская металлургическая металлообрабатывающая компания, расположенная на территории города Кулебаки Нижегородской области. Основано на базе одного из старейших металлургических предприятий России - Кулебакского металлургического завода, а также Кулебакского кольцепрокатного завода. В настоящее время АО "Русполимет" представляет собой предприятие полного передельного цикла от сырья до готовой продукции.