Высокая пожароопасность лесов ожидается на юго-востоке Нижегородской области

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Высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников прогнозируется с 2 по 7 мая на юго-востоке Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Нижегородцев призывают не разводить костры на своих дачных участках и не сжигать мусор.
"Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горящие спички, окурки. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор", - отметили в МЧС региона.
Ранее в Управление ГОЧС Нижнего Новгорода напомнили о противопожарных правилах.
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