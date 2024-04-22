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Общество

Высокая пожароопасность лесов ожидается на юго-востоке Нижегородской области

02 мая 2024 09:04  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников прогнозируется с 2 по 7 мая на юго-востоке Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Нижегородцев призывают не разводить костры на своих дачных участках и не сжигать мусор.

"Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горящие спички, окурки. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор", - отметили в МЧС региона.

Ранее в Управление ГОЧС Нижнего Новгорода напомнили о противопожарных правилах.

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Теги:
МЧС Пожароопасность
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