Ход строительства дороги у ЖК "Новая Кузнечиха"
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 апреля 2024 18:15  [46] На предприятиях Эн+ в Нижнем Новгороде прошли мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню охраны труда
27 апреля 2024 18:07  [59] Управление ГОЧС Нижнего Новгорода напоминает о противопожарных правилах
27 апреля 2024 17:52  [78] Концепция единой модели помощи детям будут реализована в Нижегородской области
27 апреля 2024 17:35  [94] Движение транспорта в районе улиц Студеной и Славянской перекроют до 15 июня
27 апреля 2024 17:20  [96] Главный городской фонтан запущен в Нижнем Новгороде 27 апреля
27 апреля 2024 17:06  [107] Всероссийский субботник прошёл в Канавинском районе Нижнего Новгорода
27 апреля 2024 16:51  [102] ФАС потребовала от авиакомпаний объяснить рост цен на билеты после жалоб
27 апреля 2024 16:32  [96] Более 150 детских площадок восстановили в Нижнем Новгороде в рамках благоустройства
27 апреля 2024 16:11  [133] Социальные участковые разъяснили дзержинским пенсионерам, как выбрать территорию для благоустройства на следующий год
27 апреля 2024 15:48  [154] Пасхальный крестный ход пройдёт в Нижнем Новгороде 5 мая
Общество

Управление ГОЧС Нижнего Новгорода напоминает о противопожарных правилах

27 апреля 2024 18:07  [59] Общество

В Нижнем Новгороде наступил лесопожарный период, в связи с чем, во избежание пожаров, следует неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в быту и в лесу. В Управление ГОЧС Нижнего Новгорода подчеркнули, что это особо актуально в выходные и майские праздники.

По поручению главы города Юрия Шалабаева с начала пожароопасного сезона в лесах Нижнего Новгорода проводится комплекс противопожарных мероприятий: ведётся опашка, патрулирование, а также составление административных правонарушений за поджог сухостоя и травянистой растительности.

"Обращаюсь к родителям, не оставляйте детей без присмотра, так как любое маленькое возгорание из-за детской шалости с огнём может стать причиной серьёзного пожара. Также, находясь на дачах и в частных домах, используйте только исправные электроприборы и печи", – сказал директор городского Управления ГОЧС Михаил Баранов.

Напомним, что особый противопожарный режим с 22 апреля установлен в Нижегородской области постановлением нижегородского правительства №181 от 16.04.2024.

Так, вводится запрет на посещение лесов при установлении IV-V класса пожароопасности. Также запрещается разводить костры, сжигать мусор на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территорий. Запрещается выжигать траву, а также проводить другие пожароопасные работы. За нарушение этих правил предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность.

Обо всех случаях возгорания нужно сообщать по телефонам 101, 112, 268-11-00.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесные пожары Пожароопасность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph