Управление ГОЧС Нижнего Новгорода напоминает о противопожарных правилах Общество

В Нижнем Новгороде наступил лесопожарный период, в связи с чем, во избежание пожаров, следует неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в быту и в лесу. В Управление ГОЧС Нижнего Новгорода подчеркнули, что это особо актуально в выходные и майские праздники.

По поручению главы города Юрия Шалабаева с начала пожароопасного сезона в лесах Нижнего Новгорода проводится комплекс противопожарных мероприятий: ведётся опашка, патрулирование, а также составление административных правонарушений за поджог сухостоя и травянистой растительности.

"Обращаюсь к родителям, не оставляйте детей без присмотра, так как любое маленькое возгорание из-за детской шалости с огнём может стать причиной серьёзного пожара. Также, находясь на дачах и в частных домах, используйте только исправные электроприборы и печи", – сказал директор городского Управления ГОЧС Михаил Баранов.

Напомним, что особый противопожарный режим с 22 апреля установлен в Нижегородской области постановлением нижегородского правительства №181 от 16.04.2024.

Так, вводится запрет на посещение лесов при установлении IV-V класса пожароопасности. Также запрещается разводить костры, сжигать мусор на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территорий. Запрещается выжигать траву, а также проводить другие пожароопасные работы. За нарушение этих правил предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность.

Обо всех случаях возгорания нужно сообщать по телефонам 101, 112, 268-11-00.