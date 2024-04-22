"Единая Россия" приостановила членство Олега Лавричева в партии

"Единая Россия" приостановила членство в партии спикера Гордумы Нижнего Новгорода Олега Лавричева из-за возбуждения против него уголовного дела.
Как сообщается на сайте нижегородского регионального отделения "ЕР", такое решение принял президиум регионального политсовета партии.
Напомним, Олег Лавричев был задержан в ДНР и по решению суда арестован на два месяца. Его обвиняют в растрате средств при приобретении шесть лет назад медицинской техники (маммографов) на сумму 22 млн рублей.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+