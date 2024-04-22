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Общество

"Единая Россия" приостановила членство Олега Лавричева в партии

02 мая 2024 10:25  [61] Общество

"Единая Россия" приостановила членство в партии спикера Гордумы Нижнего Новгорода Олега Лавричева из-за возбуждения против него уголовного дела.

Как сообщается на сайте нижегородского регионального отделения "ЕР", такое решение принял президиум регионального политсовета партии.

Напомним, Олег Лавричев был задержан в ДНР и по решению суда арестован на два месяца. Его обвиняют в растрате средств при приобретении шесть лет назад медицинской техники (маммографов) на сумму 22 млн рублей. 

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Теги:
Гордума Уголовное дело чиновники
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