Около 12 млрд рублей выдано в Нижегородской области для получения ИТ-ипотеки Общество

В Нижегородской области, начиная с 2022 года, на получении льготной ИТ-ипотеки выдали около 1,6 тысячи кредитов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в общей сложности сумма кредита превысила 11,7 млрд рублей.

С начала действия федеральной программы в 2022 году условия выдачи ИТ-ипотеки упростили. Например, снизили необходимый уровень дохода и расширили возрастной ценз. Кроме того, к федеральным мерам поддержки в Нижегородской области ввели региональные. У нижегородских ИТ-специалистов есть возможность взять ипотечный кредит с пониженной до 3% ставкой. Эти условия увеличили количество выданных кредитов и объем средств. Чтобы получить кредит по региональным условиям, необходимо подать заявку до 1 июля текущего года.

В настоящий момент минимальный первоначальный взнос по федеральной ИТ-ипотеке составляет 20%. Максимальная сумма кредита – 18 млн рублей или 9 млн рублей — для жителей городов с населением менее 1 млн человек.

ИТ-ипотеку выдают на уже построенные квартиры от застройщиков, на квартиры, которые только возводят, включая по договорам долевого участия, а также на индивидуальные жилые дома от застройщика, на строительство индивидуального жилого дома по договору подряда или на покупку участка - с условием дальнейшего строительства. Отмечается, что программа не распространяется на вторичное жилье.

Льготный ипотечный кредит доступен гражданам РФ - сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний в возрасте до 50 лет включительно с опытом работы в ИТ-компании не менее трех месяцев. Занимаемая должность и образование в этом случае не имеют никакого значения. Ипотека по льготной программе выдается один раз.

Подать документы для получения региональной льготной ИТ-ипотеки можно через портал "Госуслуги". Отмечается, что перевод социально значимых услуг в онлайн-формат отвечает задачам нацпроекта "Цифровая экономика", который утвержден президентом РФ Владимиром Путиным. Подробнее с программой можно ознакомиться на порталах Дом.рф и "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что нижегородские IT-специалисты оформили около 1,5 тысяч льготных ипотек.