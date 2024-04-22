Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 мая 2024 14:06  [67] Нижегородские добровольцы ушли на службу в зону СВО под патриотические песни
02 мая 2024 13:49  [78] Новый безвизовый режим для россиян начал действовать в Таиланде
02 мая 2024 13:26  [96] Шахунская ЦРБ выплатила долги за лекарства на 11 млн рублей после вмешательства прокуратуры
02 мая 2024 12:02  [180] Концерт "Военные песни у Кремля" пройдет в нижегородском Парке Победы 9 мая
02 мая 2024 11:47  [156] "Отель для книг" открылся в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде
02 мая 2024 11:34  [150] Около 12 млрд рублей выдано в Нижегородской области для получения ИТ-ипотеки
02 мая 2024 11:20  [136] Нижегородцы могут принять участие в конкурсе лекторов от Российского общества "Знание"
02 мая 2024 10:56  [176] Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
02 мая 2024 09:25  [184] Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
02 мая 2024 09:04  [199] Высокая пожароопасность лесов ожидается на юго-востоке Нижегородской области
Общество

Шахунская ЦРБ выплатила долги за лекарства на 11 млн рублей после вмешательства прокуратуры

02 мая 2024 13:26  [96] Общество

Шахунская центральная районная больница в Нижегородской области выплатила долги на поставку лекарств на 11 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в июне 2023 года Шахунская ЦРБ заключила контракт с государственным предприятием "Нижегородская областная фармация" на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий в лечебное учреждение.

Поставщик доставил все необходимое в больницу в декабре 2023 года, однако оплату в полном объеме и в установленные сроки не получил. В результате общая сумма долга превысила 11 млн рублей.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление главврачу Шахунской ЦРБ.

После этого руководитель больницы погасил долги за поставку лекарств.

Ранее прокуратура через суд обязала администрацию Балахны предоставить жилье инвалиду.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Шахунья
Поделиться:
Новости по теме
06 декабря 2023 15:56  [719] Подрядчик строительства трассы М-12 в Бутурлинском районе вновь задержал зарплаты
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph