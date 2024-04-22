Шахунская ЦРБ выплатила долги за лекарства на 11 млн рублей после вмешательства прокуратуры Общество

Шахунская центральная районная больница в Нижегородской области выплатила долги на поставку лекарств на 11 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в июне 2023 года Шахунская ЦРБ заключила контракт с государственным предприятием "Нижегородская областная фармация" на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий в лечебное учреждение.

Поставщик доставил все необходимое в больницу в декабре 2023 года, однако оплату в полном объеме и в установленные сроки не получил. В результате общая сумма долга превысила 11 млн рублей.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление главврачу Шахунской ЦРБ.

После этого руководитель больницы погасил долги за поставку лекарств.

Ранее прокуратура через суд обязала администрацию Балахны предоставить жилье инвалиду.