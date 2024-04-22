Пост генерального менеджера ХК "Торпедо" занял Вадим Аверкин Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

На пост генерального менеджера хоккейного клуба "Торпедо" назначен Вадим Аверкин. Об этом сообщили в пресс-службе ХК.

Как отметили в клубе, 46-летний специалист имеет за своей спиной богатый спортивный опыт - как в качестве игрока, так и в качестве функционера. Так, 20 лет назад уроженец Дзержинска выходил на лёд в составе "Торпедо", вместе с сокомандниками добиваясь возвращения в Суперлигу.

На счету экс-нападающего более 900 матчей в различных лигах, более трети из которых - в сильнейших эшелонах.

После завершения спортивной карьеры Вадим Аверкин возглавлял департамент по работе с ВХЛ и МХЛ в Профсоюзе игроков КХЛ. В сезоне 2019/2020 входил в тренерский штаб китайского "Ценг Тоу".

В 2020 году занял пост генерального менеджера ХК "Дизель" (Пенза) и в 2021 году клуб стал третьим по итогам регулярного сезона ВХЛ. Затем стал спортивным директором "Адмирала", и при нём дальневосточный клуб за два сезона добился лучшего результата в своей истории, впервые пробившись во второй раунд Кубка Гагарина.

Стоит отметить, что вместе с назначением Вадима Аверкина состоялось и знаковое подписание одного из лучших бомбардиров "Адмирала" - Антона Берлёва. Контракт с ним заключён на два сезона.

Напомним, что предшественник Аверкина Максим Гафуров займёт пост зампреда в нижегородском правительстве. Он продолжит тесное сотрудничество с хоккейным клубом, а также будет выполнять задачи по объединению профессиональных спортклубов и их стратегическому развитию.