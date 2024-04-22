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Политика

Максим Гафуров займет пост зампреда в нижегородском правительстве

02 мая 2024 10:12  [104] Политика

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Глеб Никитин сообщил, что в структуре правительства Нижегородской области появится еще один зампред.

"Усиление в команде: в блоке Олега Берковича вводим должность заместителя председателя правительства. По сути, в региональном правительстве выделяем отдельного куратора профессиональных спортивных команд. У нас сильные клубы, которым мы постоянно оказываем поддержку, но нужны новые решения и иной уровень взаимодействия, системная помощь в развитии", - написал в своем Telegram-канале губернатор.

Он добавил, что новый пост в правительстве региона в ближайшее время займет Максим Гафуров. 

"У Максима большой опыт в бизнесе, управлении и спортивной аналитике. Участвуя в нашем проекте "Команда правительства" в 2020 году, он прошел в финал конкурса на пост министра спорта. На новом посту он продолжит тесное сотрудничество с хоккейным клубом "Торпедо", где успешно строил команду последние 4 года, а также выигрывал с "Чайкой" Кубок Харламова", - напомнил глава региона.  

По словам Глеба Никитина, кроме поддержки в текущей деятельности, у нового зампреда стоит задача по объединению спортклубов и их стратегическому развитию. 

"Глобальные задачи по развитию массового и детского спорта, спортивной подготовки, реализации госпрограмм и развитию необходимой инфраструктуры по-прежнему возложены на министерство спорта под руководством Дмитрия Кабайло", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кабайло возглавил министерство спорта Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин Назначения Правительство Нижегородской области
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