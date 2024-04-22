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Правила приёма на целевое обучение изменятся в следующем учебном году

02 мая 2024 17:42  [113] Общество

Правила приёма на целевое обучение изменятся в следующем учебном году. В частности, у абитуриентов появится доступ к программе во всех регионах страны. Об этом заявили в пресс-службе Госдумы РФ, сообщает телеканал "360".

Заявки от работодателей будут опубликованы на единой платформе "Работа в России". В них будет указано, в каких вузах и на какие специальности можно отучиться для адресного трудоустройства. На портале также появится информация о тестовых заданиях и необходимых баллах.

"Заказчик целевого обучения обязан предоставлять целевикам меры поддержки, например, жилье, гарантию последующего трудоустройства, выплаты при осуществлении трудовой деятельности", — рассказали в Госдуме.

Отмечается, что этот закон будет способствовать развитию российского бизнеса, поскольку фактически сформирует для него кадровый резерв.

А наряду с бюджетным целевым набором появится открытый и доступный всем набор в вузы за счёт частных инвестиций.

"Это выгодное вложение для крупных работодателей", — подчеркнули авторы законопроекта.

Согласно документу, целевики обязаны отработать от трёх до пяти лет. Договор может содержать условия о наставничестве и прохождении практики, а также требования к успеваемости.

Подача заявления на получение целевого направления возможна как при приёме на обучение, так и уже во время учёбы. При этом абитуриент может подписать договор только с одним заказчиком.

Напомним, что соглашение о профориентации и создании условий для карьерного развития молодёжи подписали Корпоративный университет правительства Нижегородской области, Управление по труду и занятости населения региона и Нижегородский центр занятости населения.

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Теги:
Образование Работа Трудоустройство
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