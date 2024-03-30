Соглашение о профориентации молодежи подписали в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Соглашение о профориентации и создании условий для карьерного развития молодежи в родном регионе подписали в Нижегородской области в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Как сообщает пресс-служба правительства региона, договор подписали Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО), Управление по труду и занятости населения региона и Нижегородский центр занятости населения.

Согласно договору, общими усилиями будет оказываться помощь молодежи в поисках профессии и реализации потенциала в Нижегородской области.

Помимо этого, в рамках ярмарки подписано соглашение о совместной работе по профориентационным проектам между КУПНО и такими большими работодателями региона, как ПАО "Газпром", АО "Гринатом", ГКУ НО "МФЦ", НАО "Гидромаш" им. В.И. Лузянина и АО «НПП "Полёт".

Во время мероприятия, специалисты КУПНО провели тематические мастер-классы по подготовке к собеседованию, по составлению резюме и поведения при собеседовании с руководителем. Кроме того, для посетителей и участников ярмарки прошел "Диктант карьеры"и "Карьерный квиз".

Также в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" были презентованы АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" и экосистемы лидерских проектов региона.

Добавим, что региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел одновременно во всех регионах России. Федеральный этап ярмарки намечен на конец июня.



Напомним, в настоящий момент содействие занятости – одна из основных задач национального проекта "Демография". В рамках нацпроекта отремонтировали более 50 помещений центров занятости населения в регионе. Все они были переформатированы в кадровые центры "Работа в России".