Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 мая 2024 09:43  [19] Авиакомпания NordStar открывает рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу и Норильск
03 мая 2024 09:22  [80] Снегопад накрыл Нижегородскую область утром 3 мая
03 мая 2024 09:07  [87] ФТС сообщила о задержках оформления некоторых посылок через "Почту России"
02 мая 2024 18:47  [286] Нижегородские молодогвардейцы организовали "Урок мужества" для школьников
02 мая 2024 18:30  [268] Парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде 3 мая закроют на акарицидную обработку
02 мая 2024 18:12  [317] Участок проспекта Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют за 30 млн рублей
02 мая 2024 17:54  [284] Более 150 нижегородских школьников прошли медосмотр у узких специалистов
02 мая 2024 17:42  [266] Правила приёма на целевое обучение изменятся в следующем учебном году
02 мая 2024 17:31  [274] Свой выбор по проекту ФКГС сделали свыше 440 тысяч жителей Нижегородской области
02 мая 2024 16:41  [334] Сдвоенные "Ласточки" запустят из Нижнего Новгорода в Москву и Киров в мае
Общество

ФТС сообщила о задержках оформления некоторых посылок через "Почту России"

03 мая 2024 09:07  [87] Общество

Фото: Почта России, архив

Федеральная таможенная служба (ФТС) предупредила о задержках оформления посылок через "Почту России". Об этом сообщил телеканал "360".

Как пояснили в ведомстве, причиной стал недостаток средств на лицевом счёте АО "Почта России" для оплаты таможенных платежей.

Согласно информации, задержки зафиксированы с 30 апреля.

В ФТС уточнили, что проблемы возникают только с "платными" почтовыми отправлениями. Доля таких посылок составляет не более 0,2% от общего количества ввозимых международных почтовых отправлений. Те посылки, которые не облагаются пошлинами, проходят таможню без задержек.

Все посылки будут оформлены сразу после поступления денег на лицевой счёт "Почты России" и подачи деклараций в таможню.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Почта Таможня
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph