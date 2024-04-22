ФТС сообщила о задержках оформления некоторых посылок через "Почту России"

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Федеральная таможенная служба (ФТС) предупредила о задержках оформления посылок через "Почту России". Об этом сообщил телеканал "360".
Как пояснили в ведомстве, причиной стал недостаток средств на лицевом счёте АО "Почта России" для оплаты таможенных платежей.
Согласно информации, задержки зафиксированы с 30 апреля.
В ФТС уточнили, что проблемы возникают только с "платными" почтовыми отправлениями. Доля таких посылок составляет не более 0,2% от общего количества ввозимых международных почтовых отправлений. Те посылки, которые не облагаются пошлинами, проходят таможню без задержек.
Все посылки будут оформлены сразу после поступления денег на лицевой счёт "Почты России" и подачи деклараций в таможню.
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