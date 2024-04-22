Снегопад накрыл Нижегородскую область утром 3 мая Общество

Фото: Александр Воложанин

Конец апреля порадовал нижегородцев небывалым теплом: раньше времени распустились цветы на клумбах и зацвели плодовые деревья, в том числе и черёмуха.

Позабыв про народные приметы, многие огородники начали высаживать рассаду в теплицы и парники. Но синоптики предупредили о грядущих заморозках.

В ночь на 3 мая, как и прогнозировалось, в Нижегородской области ударили заморозки. В самом Нижнем Новгороде в утренние часы воздух остыл до -3...-5°.

Но это оказались не единственные каверзы природы: многие районы области накрыли снегопады, снегом припорошило и грядки, и клумбы.

Не стал исключением и Нижний Новгород - снег стремительно прошёлся по всем районам города.

Днём при облачной с прояснениями погоде температура поднимется до +5°. В субботу - +1...+7°, в воскресенье - +3...+7°.

Напомним, заморозки возможны и грядущей ночью, поэтому для предотвращения гибели сельхозкультур на приусадебных участках специалисты рекомендуют укрыть растения спанбондом, соломой, плёнкой, приметить дымление или полив почвы.