Снегопад накрыл Нижегородскую область утром 3 мая

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Конец апреля порадовал нижегородцев небывалым теплом: раньше времени распустились цветы на клумбах и зацвели плодовые деревья, в том числе и черёмуха.
Позабыв про народные приметы, многие огородники начали высаживать рассаду в теплицы и парники. Но синоптики предупредили о грядущих заморозках.
В ночь на 3 мая, как и прогнозировалось, в Нижегородской области ударили заморозки. В самом Нижнем Новгороде в утренние часы воздух остыл до -3...-5°.
Но это оказались не единственные каверзы природы: многие районы области накрыли снегопады, снегом припорошило и грядки, и клумбы.
Не стал исключением и Нижний Новгород - снег стремительно прошёлся по всем районам города.Днём при облачной с прояснениями погоде температура поднимется до +5°. В субботу - +1...+7°, в воскресенье - +3...+7°.
Напомним, заморозки возможны и грядущей ночью, поэтому для предотвращения гибели сельхозкультур на приусадебных участках специалисты рекомендуют укрыть растения спанбондом, соломой, плёнкой, приметить дымление или полив почвы.
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