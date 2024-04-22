ЗППП: в чем их опасность и как уберечь себя? Общество

В рамках Недели профилактики заболеваний, передающихся половым путем, главный врач Нижегородского областного кожно-венерологического диспансера Василий Евстафьев рассказал о том, как не стать жертвой половой инфекции.

Так, в настоящее время науке известен 31 возбудитель инфекций, которые могут заразить человека при незащищенном сексе. Заражение также может произойти не только половым путем, но и через поцелуи, общие средства гигиены, при использовании нестерильных игл и переливании крови, через грудное молоко и слюну.

Протекают такие заболевания достаточно длительно (если не лечиться), при этом они часто никак не проявляют себя. При ЗППП самолечение не допускается. Без врача, который назначит необходимое лечение, можно не только не вылечиться, но и усугубить течение заболевания. Чем раньше обратиться к врачу-специалисту, тем больше шансов не получить осложнений и вылечиться.

ЗППП могут вызывать очень серьезные последствия для здоровья. Заболевание может перейти в хроническую форму, которая трудно поддается лечению. У мужчин ЗППП могут привести к бесплодию, простатиту, импотенции и т.д. У женщин половые инфекции вызывают возникновения хронических воспалительных заболеваний органов малого таза, бесплодие, внематочную беременность.

Лучшим способом избежать ЗППП врачи называют безопасный секс, предусматривающий все виды сексуального предохранения. Лучшим средством является презерватив. Самой надежной защитой от половых инфекций является наличие одного постоянного, верного полового партнера. Также следует отказаться от употребления наркотиков и исключить случайные половые связи.

Ранее сообщалось, что Нижегородский Минздрав реализует проекты по укреплению здоровья на рабочем месте.