Нижегородский Минздрав реализует проекты по укреплению здоровья на рабочем месте Общество

Неделя популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах с 22 по 28 апреля 2024 года проходит в России.

По словам главного врача Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Савицкой, с 2019 года в Нижегородской области запущен проект внедрения корпоративных программ укрепления здоровья на рабочих местах.

"В Нижегородской области с 2019 года реализуется региональный проект "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография", основным из направлений которого являются исполнение корпоративных программ по укреплению здоровья населения, а также информирование жителей региона о принципах здорового образа жизни и факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний", - сообщила специалист.

Так, по данным регионального Минздрава проекты по укреплению здоровья на рабочих местах за последние пять лет внедрены на 24 нижегородских предприятиях.

Главная задача таких программ – способствовать созданию на рабочем месте условий, позволяющих сохранить здоровье и благополучие сотрудников, своевременно скорректировать у них факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Речь о таких факторах, как повышенное артериальное давление, курение, чрезмерное употребление алкоголя, избыточная масса тела, низкий уровень потребления овощей и фруктов, гиподинамия.

В рамках реализации проектов уже проведено более 1, тыс. мероприятий, в которых приняли участие около 441 тыс. рабочих и служащих. Благодаря корпоративным программам в 2023 году более 1,2 тыс. человек отказались от курения, на 10% снизилось обострение хронических заболеваний, на 14% увеличилось количество человек, начавших заниматься умеренной физической активностью.

Например, на ООО "Окский машиностроительный завод", где работают 224 человека, был разработан плана мероприятий по оздоровлению работников в целом и каждого в отдельности.

В план вошли 150 мероприятий по основам ЗОЖ, факторам риска развития хронических неинфекционных заболеваний, тренинги по формированию благоприятного психологического климата в коллективе, мероприятия по физической активности, в которых принял практически весь трудовой коллектив.

На предприятии организована "физпауза" и соблюдается питьевой режим, а также ведется активная борьба с курением для чего были введен ряд ограничений и проводится информационная работа с сотрудниками. Работники завода по договоренности с нижегородским Минздравом проходят регулярные профилактические осмотры.

Ранее сообщалось, что около 1,5 млн россиян ежегодно нуждаются в донорской крови.