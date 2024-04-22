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Общество

Более 100 палисадников благоустроят у домов ветеранов в Нижегородской области

03 мая 2024 12:49  [62] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Ежегодная всероссийская акция "Палисадник Победы", в ходе которой добровольцы высаживают цветы на придомовых территориях, где живут ветераны Великой Отечественной войны, стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

В этом году заявки на благоустройство палисадников принимались от ветеранов Великой Отечественной войны в течение апреля. Всего будет благоустроено 113 палисадников.

По традиции, один из палисадников благоустроили у дома ветерана войны Евгении Нечаевой.

"Стараюсь каждый год украшать свой двор цветами, я их очень люблю! Когда выхожу на улицу и вижу цветочки, то вспоминаю волонтеров. Очень красиво получается, вместе с соседями ухаживать будем до самой осени", - поделилась эмоциями ветеран.

Палисадники будут благоустраивать до 12 мая во всех муниципалитетах Нижегородской области.

"К Дню Победы проводим много акций, и одна из самых приятных – это "Палисадник Победы". Закупаем цветы, которые цветут все лето и радуют наших ветеранов, веселой командой их высаживаем, а затем показываем результат ветеранам. Они самостоятельно ухаживают за палисадниками, и это приносит им положительные эмоции", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Напомним, ревизию всех памятников героям ВОВ проведут в Нижегородской области.

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Теги:
Ветераны День Победы
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